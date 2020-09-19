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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
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Фонтанка.Ру

Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

Фонтанка.Ру10:24
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Коммерсантъ09:50
Будущее России. Национальные проекты

Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты07:10
ИА Красная Весна

Объем выдачи льготной ипотеки в России бьет рекорды

ИА Красная Весна08:15
News.ru

В России выдали льготные ипотечные кредиты на 500 млрд рублей

News.ru08:09
Говорит Москва

Виталий Мутко назвал объём выдачи льготной ипотеки в России

Говорит Москва07:22
Ведомости

Объем выдачи льготной ипотеки под 6,5% в России превысил 500 млрд рублей

Ведомости09:18

В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

Ранее в МИД заявили, что возможная встреча и «заигрывание» глав МИД Евросоюза с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской являются частью сценария вмешательства во внутренние дела республики.
RT на русском10:49
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

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Коммерсантъ23:19
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