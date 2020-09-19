Экономика
КоммерсантъОбъем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей
Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.
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Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей
Будущее России. Национальные проекты07:10
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Объявлены победители фестиваля «Кинотавр» 2020 года
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы
«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
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Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката.
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В Минске задержали активистку Нину Багинскую
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ТАСС 10:08
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Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости 04:30
Общество
В Хабаровске на несанкционированный митинг пришли около 600 человек
Администрация Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в порядка 600 человек.
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В Коми 67 детей и педагогов не пустили в школы
Министерство образования, науки молодежной политики Коми рассказало БНК, как обстоит ситуация с заболеваемостью в школах региона.
ИА БНК 07:53
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МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС
Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru 08:23
Футбол
Глушенков перенесет операцию из-за разрыва крестообразной связки
Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков перенесет операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки коленного сустава, сообщается на сайте футбольного клуба.
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Жена Евгения Петросяна посоветовала критикам «рожать от слесарей»
Да и родила она с целью заполучить многомиллионное состояние, уверены некоторые пользователи.
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Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
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Происшествия
В Петрозаводске автомобиль насмерть сбил двух женщин и скрылся
По имеющимся данным, водитель черного автомобиля Volkswagen совершил на регулируемом пешеходном переходе наезд на двух женщин1977 и 1979 годов рождени, которые переходили дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
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Общество
Первый в России мемориал энергетикам — героям ВОВ открыли в Туле
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Охранника главы МИД Британии отстранили за забытый в самолете пистолет
Охранника главы МИД Великобритании Доминика Рааба временно отстранили от службы после того, как он забыл в самолете заряженный пистолет.
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Пара провела там медовый месяц, после чего тайно на разных рейсах вернулась в Москву.
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию
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Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения
Татьяна Плаксина, дочь звезды российской эстрады Любови Успенской, подозревается в употреблении наркотических средств.
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Экономика
Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина
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Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера
Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
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Экономика
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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