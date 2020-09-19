Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбъем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.
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Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

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Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Генеральный директор АО «Дом.рф» с 28 января 2020 года. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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