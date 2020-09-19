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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
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Ведомости

Ипотека тормозить не собирается

Ведомостивчера в 16:45
Фонтанка.Ру

Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

Фонтанка.Ру19 сентября в 10:24
ТАСС

Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году

ТАСС18 сентября в 09:52
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Коммерсантъ19 сентября в 09:50
Будущее России. Национальные проекты

Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты19 сентября в 07:10
Телеканал 360°

Россияне набрали льготной ипотеки на 500 млрд рублей

Телеканал 360°19 сентября в 10:09
Агротайм

Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 500 млрд рублей

Агротайм18 сентября в 04:30

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка "БФГ-Кредит", обвиняемых в многомиллиардных хищениях.
Коммерсантъвчера в 15:17
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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