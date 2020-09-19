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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Глава финансового института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко сообщил, что объем выдачи льготных ипотечных кредитов в стране превысил 500 млрд руб. Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября.В источнике
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Фонтанка.Ру

Мутко: Объем выданных льготных ипотечных кредитов превысил полтриллиона рублей

Фонтанка.Ру10:24
Телеканал 360°

Россияне набрали льготной ипотеки на 500 млрд рублей

Телеканал 360°10:09
ТАСС

Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году

ТАССвчера в 09:52
Говорит Москва

Виталий Мутко назвал объём выдачи льготной ипотеки в России

Говорит Москва07:22
Будущее России. Национальные проекты

Мутко заявил, что объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей

Будущее России. Национальные проекты07:10
АПН

Сельскую ипотеку взяли почти 20 000 россиян. А хотели взять 125 000

АПНвчера в 13:28
Коммерсантъ

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 500 млрд рублей

Коммерсантъ09:50

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд

Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
РИА Новости11:53
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«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новости13:20

В Британии выявили более 4,4 тысячи случаев коронавируса впервые с мая

Прирост числа заболевших коронавирусом в Великобритании с подтвержденным диагнозом за сутки составил 4422, что второй день подряд является самым высоким показателем с 8 мая, скончались 27 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
РИА Новости11:43
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Киркоров ответил Баскову на оправдания за песню о Белоруссии

Российский певец Филипп Киркоров ответил своему коллеге Николаю Баскову на его пост с оправданиями в Instagram, касающийся клипа на песню «Любимую не отдают» с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Lenta.ru12:12
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Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни

"В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости12:12
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