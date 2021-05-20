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Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей

Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей, это на 1,5 трлн больше, чем в 2019 году.В источнике

С чего всё началось

Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей

Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей, это на 1,5 трлн больше, чем в 2019 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков после заседания правительства журналистам в четверг.
ТАСС10:09

Подробнее о событии

В 2020 году объем соцподдержки населению составил более 10 трлн рублей

Российская газета10:38

Россияне в 2020 году получили поддержки более чем на десять триллионов

ПРАЙМ10:19

Объем мер соцподдержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей

Газета.Ru09:59

Россияне получили меры поддержки более чем на 10 триллионов рублей в 2020 году

Комсомольская правда10:10

Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей

ТАСС10:09

Глава Минтруда отметил рост соцподдержки на 1,5 трлн рублей в 2020 году

Известия10:12

На социальную поддержку в России в 2020 году потратили более 10 трлн рублей

RT на русском09:53
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Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости06:38