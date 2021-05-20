Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей
Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей, это на 1,5 трлн больше, чем в 2019 году.В источнике
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Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей
Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей, это на 1,5 трлн больше, чем в 2019 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков после заседания правительства журналистам в четверг.
ТАСС10:09
Россияне получили меры поддержки более чем на 10 триллионов рублей в 2020 году
Комсомольская правда10:10