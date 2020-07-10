Финансы
Российская газетаОбъем наличных денег в России достиг рекордного значения
Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 трлн рублей, увеличившись за июль на 3,5%. Об этом говорится в статистике Центрального банка (ЦБ) России.
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Происшествия
Вопрос об аресте губернатора Фургала суд рассмотрит в закрытом режиме
Как пишет РИА Новости, участники процесса по делу Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, отметил следователь СК.
RuNews24.ru 06:07
Экономика
ЕС зарезервирует €5 млрд на случай провала переговоров по Brexit
Глава Европейского совета предложил зарезервировать в бюджете сообщества на 2021-2027 годы €5 млрд для оказания экстренной помощи странам ЕС в случае провала переговоров по торговому соглашению с Великобританией после ее выхода из состава ЕС (Brexit).
ТАСС 06:34
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Шоу-бизнес
Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами
Ранее Олег Майами пригрозил Айзе Анохиной расставанием из-за пластики.
Bimru.ru 05:04
Политика
Китай пообещал ответные санкции в отношении граждан и организаций США
Напомним, 22 июня госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что статус четырех СМИ Китая теперь будет определен как статус «иностранных представительств».
RuNews24.ru 05:05
Общество
В России за сутки выявили 6635 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявлено 6635 новых случаев коронавируса, общее число случаев достигло 713 936, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 04:02
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Владимир Жириновский говорил, что Сергея Фургала не будут исключать из ЛДПР.
RuNews24.ru вчера в 09:06
Экономика
Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%
В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
Коммерсантъ 08 июля в 05:56
Происшествия
Против адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Федеральная палата адвокатов РФ за нарушение Кодекса адвокатской этики возбудила дисциплинарные дела в отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского, в крайнем случае их могут лишить лицензии, сообщили РИА Новости в ФПА.
РИА Новости 06:33
Авто
Компания Kia раскрыла цены на обновлённый K5 2021 года
Южнокорейская компания опубликовала цены на новое поколение Kia Optima в США.
Моя Москва.онлайн 08 июля в 08:16
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Авто
Ford может прекратить выпуск полицейских машин из-за расизма
Классические полицейские автомобили Ford могут уйти в историю из-за скандала вокруг расизма в США.
Российская газета 06:03
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Путешествия
Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции
Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
Интермонитор.ру 08 июля в 13:27
Общество
В работе «Мегафона» и Yota произошел сбой
В пятницу, 10 июля, стало известно о сбоях в работе мобильных операторов «Мегафон» и Yota.
Московская перспектива 04:19
Происшествия
На Кубани 10 июля выявили 66 новых случаев коронавируса
Два человека находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой клинической больнице №1. Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 июля в крае выявили 63 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 04:11
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ряда ограничений
Во время встречи главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева отметила, что в дальнейшем ожидается рост сезонной заболеваемости, поэтому нужно готовиться к ситуации.
Волжский.ру 05:42
Здоровье
В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса
В свою очередь, Минздрав одобрил препарат от COVID-19 «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед».
Live24 06:03
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
«АвтоВАЗ» запатентовал новый мультифункциональный руль (с кнопками) и рамку селектора автоматической коробки передач.
Автоновости дня 01:46
Армия и оружие
На Украине оценили возможность военного вторжения России
Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Здоровье
219 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Еще 219 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Нижегородской области за минувшие сутки.
Время Н 03:07