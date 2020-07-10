Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 трлн рублей, увеличившись за июль на 3,5%. Об этом говорится в статистике Центрального банка (ЦБ) России.

Экономика ЕС зарезервирует €5 млрд на случай провала переговоров по Brexit Глава Европейского совета предложил зарезервировать в бюджете сообщества на 2021-2027 годы €5 млрд для оказания экстренной помощи странам ЕС в случае провала переговоров по торговому соглашению с Великобританией после ее выхода из состава ЕС (Brexit).

Общество В России за сутки выявили 6635 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в России выявлено 6635 новых случаев коронавируса, общее число случаев достигло 713 936, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 5

Экономика Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14% В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии. 1,7K

Происшествия Против адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела Федеральная палата адвокатов РФ за нарушение Кодекса адвокатской этики возбудила дисциплинарные дела в отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского, в крайнем случае их могут лишить лицензии, сообщили РИА Новости в ФПА. 9

Политика Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России. 16

Экономика В России предложили деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости". 884

Происшествия На Кубани 10 июля выявили 66 новых случаев коронавируса Два человека находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой клинической больнице №1. Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 июля в крае выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. 20

Здоровье В Волгоградской области отложили снятие ряда ограничений Во время встречи главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева отметила, что в дальнейшем ожидается рост сезонной заболеваемости, поэтому нужно готовиться к ситуации. 9

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Армия и оружие На Украине оценили возможность военного вторжения России Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств. 2

Шоу-бизнес Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты». 6