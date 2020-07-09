Экономика
ВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Как заявил Разуваев «Ведомостям», банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
Происшествия
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Киберспорт
Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source
Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем 10:03
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Политика
Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию
Глава комиссии Василий Пискарев заявил сегодня, что комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства в дела России извне установила факты распространения фейков во время проведения голосования по Конституции.
Моя Москва.онлайн 12:39
Экономика
В горсовете Кемерова рассказали об изменении тарифов ЖКХ
Кемерово, 9 июля 2020, 18:53 — REGNUM Депутаты городского совета Кемерова на 62-ом заседании рассмотрели обращение региональной энергетической комиссии об изменени тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
REGNUM 11:53
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru 15:55
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионат Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью
Planet Today вчера в 07:35
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Финансы
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля
Индекс Московской биржи упал на 0,56%, до 2799,94 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10:51 мск.
РБК 03:52
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Здоровье
60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".
Накануне.Ru 07 июля в 02:06
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Общество
В Калининграде умерла депутат Облдумы Тамара Торопова
Депутат была сторонницей упрощения визовых процедур. Торопову избрали в областную Думу шестого созыва в сентябре 2016 года.
Калининград.Ru 15:57
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Общество
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56