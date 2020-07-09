Экономика

ВедомостиВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
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с чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомостивчера в 17:12

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Аналитик заявил, что в России пора провести деноминацию рубля

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Бутылка воды по 30 копеек: в России заговорили о деноминации рубля

Московский Комсомолец03:56

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Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомостивчера в 17:12

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ямальской тундре

ТАСС 05:24
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

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Газета.Ru 03:36
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Происшествия

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По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Армия и оружие

Россия получит новый самолет дальнего локационного обнаружения

Воздушно-космические силы России в скором времени получат новый самолет дальнего локационного обнаружения Премьер.
Политическая Экспертиза 05:01
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

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Экономика

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Бухонлайн 02:11
Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

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Общество

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
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Происшествия

Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке

Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

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Футбол

Оставшиеся матчи еврокубков пройдут без болельщиков

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без болельщиков, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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YA62.ru 03:40
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Происшествия

Два подполковника нижегородского ГУФСИН задержаны за получение откатов

После чего в административном здании ГУФСИН и в домах Сычева и Вахонина прошли обыски.
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Происшествия

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Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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Происшествия

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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

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Футбол

«Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши

Гюткьяер является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Польши. За 31 проведенный матч форвард из Дании забил 21 гол.
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
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Энергетика

Литр бензина в России за неделю подорожал на девять копеек

Москва, 9 июля 2020, 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля.
REGNUM вчера в 12:05
Политика

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Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым.
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Общество

Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
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Илья Варламов сравнил стоимость отдыха в Крыму с мировыми курортами

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Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Коммерсантъ вчера в 07:23
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
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Авто

Toyota оказалась лидером среди самых популярных моделей в мире

Первое место рейтинга заняла Toyota Corolla, которая разошлась тиражом примерно в 1,2 миллиона машин по всему миру.
32CARS.ru 04:13
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