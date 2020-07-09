Экономика
ВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Армия и оружие
Россия получит новый самолет дальнего локационного обнаружения
Воздушно-космические силы России в скором времени получат новый самолет дальнего локационного обнаружения Премьер.
Политическая Экспертиза 05:01
Экономика
Налоговики разъяснили, как бизнесу из пострадавших отраслей заполнить РСВ за полугодие
В Федеральной налоговой службе разъяснили, какие коды тарифа плательщика и категорий застрахованных лиц нужно указать в РСВ за полугодие 2020 года (письмо от 09.06.20 № БС-4-11/9527@).
Бухонлайн 02:11
Технологии
Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
РБК вчера в 20:29
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия
Экс-главу МЧС по Липецкой области заподозрили во взятке
Следствие подозревает бывшего руководителя главного управления МЧС по Липецкой области в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:25
Футбол
Оставшиеся матчи еврокубков пройдут без болельщиков
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без болельщиков, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru вчера в 15:08
Общество
В работе «Мегафона» и Yota произошел сбой
Утром 10 июля в работе операторов связи «Мегафон» и Yota произошел масштабный сбой, пишет со ссылкой на сервис Downdetector.
YA62.ru 03:40
Происшествия
Два подполковника нижегородского ГУФСИН задержаны за получение откатов
После чего в административном здании ГУФСИН и в домах Сычева и Вахонина прошли обыски.
Ньюс-НН 05:27
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве заместителя директора по воспитательной работе местной школы.
РИА Новости 04:47
Футбол
«Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Польши
Гюткьяер является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Польши. За 31 проведенный матч форвард из Дании забил 21 гол.
Реальное время 04:25
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на девять копеек
Москва, 9 июля 2020, 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля.
REGNUM вчера в 12:05
Политика
Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым
Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым.
Piter.tv 04:09
Здоровье
275 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
За сутки в Свердловской области выявлено 275 новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 04:05
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
Путешествия
Илья Варламов сравнил стоимость отдыха в Крыму с мировыми курортами
Журналист пришел к выводу, что проживание в Крыму в среднем в 2 раза дороже, чем в Европе или ОАЭ.
Муксун.fm 05:14
Политика
Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы
Коммерсантъ вчера в 07:23
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Авто
Toyota оказалась лидером среди самых популярных моделей в мире
Первое место рейтинга заняла Toyota Corolla, которая разошлась тиражом примерно в 1,2 миллиона машин по всему миру.
32CARS.ru 04:13