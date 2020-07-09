Экономика
ВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Политика
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Политика
Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений
Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
Политика
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
Политика
Песков заявил, что в Кремле рады снятию ограничений с Telegram
В Кремле позитивно оценивают снятие ограничений, связанных с работой Telegram в России.
Life.ru 06:12
Спорт
Фестиваль «Extreme Крым 2020» стартует 13 июля
С 18 по 26 июля пройдет спортивная неделя.
Вести.Севастополь 03:41
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян
Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
Футбол
«Брешиа» сообщила, что Балотелли набрал лишние 8 килограммов
«Брешиа» на официальном сайте сообщил о том, что форвард Марио Балотелли набрал вес.
Спорт-Экспресс 03:53
Общество
Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ
ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Происшествия
Мэр Сеула накануне смерти отменил ланч с премьером Южной Кореи
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун накануне должен был встречаться с премьер-министром страны Чон Се Гюном, но неожиданно отменил встречу, сославшись на плохое самочувствие, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 03:54
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Политика
Песков заявил, что в деле Сафронова не должно быть места эмоциям
Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по обвинению в передаче секретных сведений за рубеж.
РЕН ТВ 06:00
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 вчера в 07:25
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Общество
В Петербурге объяснили рост смертности в июне
Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
«АвтоВАЗ» запатентовал новый мультифункциональный руль (с кнопками) и рамку селектора автоматической коробки передач.
Автоновости дня 01:46
Здоровье
Глава Минздрава объяснил низкую смертность от коронавируса в Башкирии
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объяснил, почему в республике такой низкий уровень смертности от коронавируса.
UfaTime.ru 04:22