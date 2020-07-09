Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля. Он заявил об этом в интервью порталу Bankiros.ru. В качестве одной причин такого шага аналитик назвал зафиксированный банками рост количества наличных средств на руках у россиян.

с чего всё началось

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости". Ранее ЦБ заявил, что объем наличных денег в обращении достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей.

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