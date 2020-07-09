Финансы
ВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Evo-rus.com 10:24
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков
Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия 20:40
Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
Общество
Возраст получения повышенной пенсии в России собираются понизить
В России хотят увеличить пенсии на 5 тыс. рублей, при этом снизив пенсионный возраст.
Невские Новости 06:47
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Общество
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ 19:24
Авто
У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой
В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru 07:39
Здоровье
Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям
Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
Новый Омск вчера в 10:15
Происшествия
Стало известно о ходе расследования дела против Фургала
Подозрения против Фургала появились после того, как организатор и один из исполнителей заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой и дали на губернатора развернутые показания.
Lenta.ru 20:59
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Наука
Искусственный интеллект поможет разобраться в работе Большого коллайдера
Новый алгоритм анализа ядерных реакций для Большого адронного коллайдера (БАК) разработала группа ученых из американского исследовательского центра Argonne National Laboratory, сообщает 8 июля портал ScienceDaily.
ИА Красная Весна 17:35
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Политика
Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов
«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.
Известия 21:11
Общество
Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае
Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.
АМИТЕЛ 06:45
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
Футбол
«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС Спорт 17:50
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Космос
Второй фильтр установлен на МКС для очистки воздуха от примесей бензола
Второй угольный фильтр для очистки воздуха от бензола смонтирован в американском модуле Международной космической станции (МКС), 9 июля сообщается на сайте NASA.
ИА Красная Весна 01:45
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35