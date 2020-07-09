Экономика
Газета.RuВ России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
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Армия и оружие
От коронавируса в России вылечились более 7,5 тыс. военных
Напомним, число новых случаев коронавируса в России выросло за сутки на 6 тыс. 615.
Взгляд.ру 13:26
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Футбол
ЦСКА — Рубин 1:1
В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с казанским «Рубином».
RT на русском 13:24
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
Евросоюз подтвердил безальтернативность выполнения минских соглашений
Только полное выполнение заключенных в Минске соглашений позволит мирно разрешить конфликт на востоке Украины, говорится в официальном ответе Европейского совета на запрос депутата Европарламента от Германии Максимилиана Кра, 12 июля сообщает телеканал «112 Украина».
ИА Красная Весна 14:08
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Отрыв „Мерседеса“ был огромным, я в небольшом шоке»
Ферстаппен долгое время удерживал вторую позицию в гонке, но ближе к концу заезда пропустил вперед Валттери Боттаса.
Sports.ru 12:25
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru вчера в 13:50
Политика
Скандальный монах Сергий призвал Путина передать ему свои полномочия
Южный Федеральный 13:48
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Гаджеты
ASUS представила изогнутый игровой монитор VG27VQ линейки TUF
ASUS добавила еще один монитор в линейку TUF.
Игромания.ру 07:24
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Политика
В Судане отменили смертную казнь за вероотступничество
ИА Красная Весна 14:04
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина ограбил банк на 4 млн рублей
По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 16:40 вооруженный пистолетом мужчина в медицинской маске забежал в банк на проспекте Ветеранов.
Znak.com вчера в 12:16
Космос
Астрономы обнаружили неизвестные ранее объекты в Космосе
Ученые из Австралии в конце 2019 года обнаружили 3 неизвестных круглых объекта в космосе. Они были заметны только в инфракрасных диапазонах.
МедиаПоток 09 июля в 08:37
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12:26
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 10 июля в 13:58
Общество
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Происшествия
В Германии мужчина с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Стражам порядка не удалось задержать мужчину - "пока не установленным образом" он угрожал полицейским и разоружил их, после чего скрылся в лесу, сообщает полиция.
РИА Новости 10:38
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сфотографировалась в одних трусиках
На фотографии видна голая спина звезды. Из одежды на Анфисе только трусики.
7 новостей 11:20