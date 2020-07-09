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ВедомостиВедомости

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.В источнике
С чего всё началось

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.
Ведомости17:12
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Аналитики заговорили о деноминации российского рубля

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Экономист Разуваев предложил провести деноминацию рубля по курсу 1:100

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Эксперты поспорили о необходимости деноминации рубля

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В России заговорили о деноминации рубля

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В России предложили провести деноминацию рубля

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Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Ведомости17:12

«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля

Радио Sputnik8 июля в 13:06
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В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет

Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости".
В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет
РБК22:10
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Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости03:08
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъвчера в 02:24
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Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUMвчера в 12:25
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Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов

«В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — говорит Синенко, добавляя, что подобные попытки пресекаются банком.
РБК00:00
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Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости00:18
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Алексей Дюмин примет участие в заседании наблюдательного совета АСИ

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в режиме видеоконференцсвязи примет участие в заседании наблюдательного Совета АСИ, которое пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина.
Тульские Известиявчера в 05:44
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