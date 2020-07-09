Экономика
ВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
Экономист Разуваев предложил провести деноминацию рубля по курсу 1:100
Экономика сегоднявчера в 23:54
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Путешествия
Отдых в Крыму оказался в разы дороже роскошных отелей в Европе
Отдых в Крыму во время пандемии оказался в разы дороже курортов Европы и ОАЭ.
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Футбол
Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК 08 июля в 15:01
Общество
В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом
Власти Токио зафиксировали рекордное суточное число заражений коронавирусом - 243 случая, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в городской администрации.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
У экс-замминистра ЖКХ Башкирии нашли на счетах более $1,5 млн
У экс-замминистра ЖКХ Башкирии обнаружили 1,5 млн долларов США, две квартиры и участок в Крыму.
Kursk.com вчера в 16:10
Политика
На Украине назвали еще один «гвоздь в невозврат» Крыма
Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что закон о государственном языке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину.
Lenta.ru 00:41
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Политика
Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
Политика
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»
СП-2 с самого начала столкнулся с беспрецедентным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и их верных европейских сателлитов, например Польши.
РИА Новости 01:00
Общество
Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов
В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).
REGNUM вчера в 09:38
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Общество
Роспотребнадзор сообщил о более чем 22,3 млн тестов на коронавирус
В России к 10 июля проведено более 22,3 млн тестов на наличие новой короновирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
РБК 02:38
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
Футбол
«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год
Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год.
ГЛАС.RU вчера в 22:09
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Происшествия
Следствие просит суд арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС.
RT на русском 02:21
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Происшествия
В западной части Тегерана был слышен взрыв
Взрыв был слышен в западной части иранской провинции Тегеран, сообщила гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные соцсетей.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Политика
Песков: В Кремле не знают о публикации разговоров Путина и Порошенко
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе публикации разговоров Владимира Путина и Петра Порошенко.
RuNews24.ru вчера в 09:02
Происшествия
Под Волгоградом подростка задержали за убийство двух мужчин
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, в четверг, 9 июля, в селе Лог обнаружили трупы 51-летнего и 62-летнего мужчин дома у одного из погибших.
Волга-Медиа вчера в 15:52
Общество
Около 700 выпускников сдадут сегодня ЕГЭ по математике в Пскове
Ранее в Пскове ЕГЭ по русскому языку сдали 1325 выпускников, по литературе - 128, информатике - 116, географии - 36.Всего в Псковской области в этом году ЕГЭ сдают более 2 тысяч выпускников.
Псковская Лента Новостей 00:00
Космос
Ученые обнаружили неизвестные круглые объекты в космосе
Live24 вчера в 12:06
Наука
Ученые заявили, что человек не утратил способность шевелить ушами
Как сообщает ToDay News Ufa, то, что человек не утратил возможности управлять рудиментарными мышцами, которые двигают ушами, обнаружили немецкие ученые.
ToDay News Ufa 08 июля в 23:37
Общество
Зарегистрировано еще 92 случая коронавируса в Саратовской области
В Саратовской области зарегистрировано еще 92 случая коронавируса.
КП - Саратов 01:53