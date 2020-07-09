Экономика
ВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Экономика
Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
В ямальской тундре выявили первый случай коронавируса
РИА Новости 04:55
Кино
Сериал «Корона» продлили на шестой сезон
Создатели популярного телевизионного сериала "Корона" вновь изменили свое мнение об общей продолжительности шоу и объявили о том, что оно завершится шестым сезоном.
Kinonews.ru вчера в 16:20
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Здоровье
Скорая помощь в Абакане работает в авральном режиме
Растёт количество среднетяжёлых и тяжёлых форм заболевания, и основная доля приходится на контакты в закрытых помещениях.
Шанс (г. Абакан) 00:26
Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Экономика
Алексей Дюмин примет участие в заседании наблюдательного совета АСИ
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в режиме видеоконференцсвязи примет участие в заседании наблюдательного Совета АСИ, которое пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина.
Тульские Известия вчера в 05:44
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Валентина Матвиенко, являющаяся председателем Совета Федерации, прокомментировала систему получения политиками Российской Федерации статуса сенатора пожизненно.
CT news 08 июля в 15:15
Общество
В России за сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в 85 российских регионах было выявлено 6635 новых случаев коронавируса.
Газета Кемерова 04:05
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отказалась от участия в шоу Comment Out
Актуальные Новости 04:40
Общество
В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет
Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости".
РБК вчера в 22:10
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Общество
Пользователи «Мегафона» и Yota пожаловались на сбои в работе сети
Пользователи пожаловались на сбои на сетях «Мегафона» и Yota в Twitter. Они не смогли совершить звонки и выйти в интернет.
Известия 04:21
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия вчера в 20:40
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 36 случаев коронавируса
10 июля оперативный штаб Татарстана сообщил еще о 36 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:29
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 11:09
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие
В российской армии создадут мобильные полки ЗРПК ПВО «Панцирь»
Москва, 9 июля 2020, 23:40 — REGNUM Российское военное ведомство начинает формирование полков ПВО мобильного резерва, укомплектованных зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь», сообщает 9 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
REGNUM вчера в 16:40
Наука
Попугай победил студентов Гарварда в игре в напёрстки
ToDay News Ufa вчера в 10:35
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor вчера в 06:04
Футбол
L’Equipe: Матч «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине.
Спорт-Экспресс вчера в 11:19
Авто
Выпуск автомобилей Lada наладят на украинском ЗАЗ
Руководство Renault и украинская сторона провели успешные переговоры, касающиеся производства машин Lada на предприятии ЗАЗ.
Evo-rus.com 04:07