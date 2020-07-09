Экономика
ВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомостивчера в 17:12
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Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 275 носителей коронавируса
Екатеринбург, 10 июля 2020, 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
REGNUM 04:10
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета вчера в 01:32
Общество
В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой
В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.
РБК 04:44
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Киберспорт
Авторы Psychonauts 2 вернули в игру вырезанный контент благодаря Microsoft
Double Fine смогла вернуть в Psychonauts 2 вырезанный контент благодаря тому, что студию купила Microsoft.
CyberSport.ru 03:26
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Общество
В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году
С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Происшествия
Пожар в бывшем доходном доме начала ХХ века в Петербурге локализовали
Пожар локализовали в заброшенном многоэтажном здании в Петроградском районе Санкт-Петербурга - построенном в начале XX века доходном доме И. И. Басевича.
ТАСС 02:33
Армия и оружие
В США рассказали о способности Украины «взрывать российские танки»
В США рассказали о способности Украины "взрывать российские танки в Донбассе". Об этом сообщили журналисты из издания The Drive.
Piter.tv 03:30
Общество
Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания
Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30
Энергетика
МЭА повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение объема поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году до 62,65 млн баррелей в сутки, следует из доклада агентства.
Rambler News Service 04:40
Общество
В России выявили 6635 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили 6635 больных COVID-19, у 25,2 процента из них нет симптомов.
РИА Новости 04:22
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Общество
Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний
В России в 2019 году самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) зафиксирован на Чукотке — всего 9922,9 случая на 100 тыс. населения.
RT на русском вчера в 23:00
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:15
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия вчера в 15:55
Авто
Выпуск автомобилей Lada наладят на украинском ЗАЗ
Руководство Renault и украинская сторона провели успешные переговоры, касающиеся производства машин Lada на предприятии ЗАЗ.
Evo-rus.com 04:07
Происшествия
В Севастополе зафиксирован один новый случай коронавируса
С начала пандемии в Севастополе коронавирусом заболели 258 человек.
Вести.Севастополь 04:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
Моя Москва.онлайн 00:27
Общество
В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов
Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
Экономика
Решетников и Николаев обсудили программы поддержки бизнеса в Чувашии
Встреча состоялась 9 июля в Москве Министр экономического развития России Максим Решетников 9 июля провел рабочую встречу с врио главы Чувашской Республики Олегом Николаевым.
Правда ПФО 02:59
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Происшествия
Экс-начальника липецкого ГУ МЧС подозревают во взятке в 1,5 млн рублей
По версии следствия, бывший руководитель получил от коммерческой организации взятку в 1,5 млн рублей.
Агентство Бизнес Информации 04:07
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Тульской области
В Тульской области от пневмонии скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:10
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Авто
Kia пополнила семейство Ceed гибридными версиями
Хэтчбеки и универсалы Kia Ceed получили умеренно-гибридные агрегаты. Южнокорейская компания Kia обновила модельную линейку Ceed.
SpeedMe 01:59
Общество
За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса
В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 04:10
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40