Финансы
ВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
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«Давно напрашивается». Экономист объяснил предложение о деноминации рубля
Радио Sputnik08 июля в 13:06
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Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
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Atas.info 07 июля в 02:22
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Автомобили с иностранными номерами проверят инспекторы ГИБДД в Липецке
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В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран
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Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Кикнут Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
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Отец Сергий призвал лишить сана патриарха Кирилла за ростовщичество
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Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
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Арбитр ФИФА и эксперт по судейским вопросам Алексей Николаев прокомментировал поведение главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).
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Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
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