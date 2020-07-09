Экономика

ВедомостиВедомостиОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», – отмечает аналитик.
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Аналитики подсчитали сумму наличных у каждого россиянина

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Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

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«Бум наличных»: в России снова становятся популярными бумажные деньги

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Назад в 90-е: россияне спасаются от пандемии «налом». Комментарий Семена Новопрудского

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Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

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В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России

Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей.
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Авто

Kia пополнила семейство Ceed гибридными версиями

Хэтчбеки и универсалы Kia Ceed получили умеренно-гибридные агрегаты. Южнокорейская компания Kia обновила модельную линейку Ceed.
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УЕФА решил доиграть Лигу чемпионов при пустых трибунах

Оба турнира будут доиграны в августе, однако, ответные матчи 1/8 финала пройдут на стадионах принимающих команд.
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Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

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Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
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Общество

Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
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За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах.
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Вырезанная сцена из «Мстители: Война бесконечности»: Встреча Черной Вдовы и Умного Халка

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По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
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Происшествия

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По предварительным данным, ученик школы забрался в дом, где проживала учительница, и ударил ее ножом.
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Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море

Владивосток, 10 июля 2020, 09:48 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» 10 июля впервые вышел в Японское море для проведения заводских ходовых испытаний.
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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
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Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

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Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
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Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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