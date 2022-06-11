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Объем наличных в обращении вырос в июне на 150 млрд рублей

С начала лета россияне увеличили спрос на наличные деньги: с 1 по 9 июня объем наличности в обращении вырос на 150,4 млрд руб., следует
 из статистики Банка России.
РБК
Эксперты связывают рост спроса на наличные с завершением срока краткосрочных вкладов, ставки по которым достигали 20% годовых.
Российская газета
Только за 25 февраля в обращение поступило 1,4 трлн рублей.
RB.RU
10 июня Банк России уменьшил ключевую ставку еще на 1,5 п.п., до 9,5% годовых — уровня, который был до кризиса.
РБК

Подробнее о событии

Центробанк: объем наличных денег в обращении вырос на 150,4 миллиарда рублей
Lenta.ru07:12
Статистика ЦБ: объем наличных в обращении в начале лета вырос на 150 млрд руб
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Спрос на наличные в России в начале лета вырос на 150 млрд рублей
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Центробанк: спрос на наличные с 1 по 9 июня вырос более чем на 150 млрд рублей
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Объем наличных в обращении вырос в июне на 150 млрд рублей
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