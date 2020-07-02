Экономика
ИзвестияОбъем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей
К концу июня к Системе быстрых платежей (СБП) подключился 71 банк, сообщили «Известиям» в Центробанке. За весь период действия системы с февраля 2019-го через нее было проведено около 19,7 млн операций почти на 167,3 млрд рублей, поделились статистикой в регуляторе.
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Ксения Дементьева о тонкостях доступа к Системе быстрых платежей (СБП) в Сбербанке
Коммерсантъвчера в 18:00
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30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
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«Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
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Российский музыкант Николай Комягин, солист группы Shortparis, исполнит роль Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского "Карамора".
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Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
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Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Авто
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Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Врач рассказал о пользе крапивы
Известия вчера в 23:06
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor вчера в 12:31
Происшествия
Более 140 домов остались в Благовещенске без света из-за аварии
В центральной части Благовещенска из-за аварии без света остались жители более чем 140 домов.
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Кино
Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 30 июня в 08:01
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Происшествия
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Известия вчера в 20:35
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
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Уральский меридиан вчера в 23:53
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В своем посте в Instagram руководитель компании сказал, что название происходит от «концепции истинного севера».
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Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
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Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Ведомости вчера в 19:50
Общество
78% избирателей поддержали поправки к Конституции
Рабочая группа не участвовала в принятии решения о пакетном голосовании по поправкам, добавил Ярослав Нилов.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru вчера в 16:07
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Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
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При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека
В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51