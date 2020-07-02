Экономика
ИзвестияОбъем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей
К концу июня к Системе быстрых платежей (СБП) подключился 71 банк, сообщили «Известиям» в Центробанке. За весь период действия системы с февраля 2019-го через нее было проведено около 19,7 млн операций почти на 167,3 млрд рублей, поделились статистикой в регуляторе.
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Ксения Дементьева о тонкостях доступа к Системе быстрых платежей (СБП) в Сбербанке
Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика
Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
Культура
Выставка работ Сальвадора Дали откроется в Плёсе
2 июля в в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника откроется выставка работ Сальвадора Дали.
Культуромания 30 июня в 08:08
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в июле
Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.
RT на русском вчера в 11:14
Происшествия
В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка
Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края.
REGNUM 01:49
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Общество
В ВОЗ заявили о разработке 141 вакцины от коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что на сегодняшний день в мире суммарно ведется разработка 141 вакцины от коронавирусной инфекции.
Городовой 03:05
Политика
МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений
Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было.
РБК 03:15
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Происшествия
В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой
В подмосковном Красногорске четырехлетняя девочка попала в реанимацию из-за выброшенного из окна многоэтажки пакета с мусором.
Вести.Ru 01:47
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
Футбол
В Сочи собираются провести футбольный матч продолжительностью 25 часов
В пресс-службе администрации города Сочи сообщили, что футбольный ультрамарафон пройдет с 8 по 9 августа с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки.С учетом благоприятной эпидобстановки, мероприятие планируют провести на курорте с 8 по 9 августа.
Soccer.ru 03:18
Здоровье
Врачи рассказали, от чего страдают переболевшие коронавирусом пациенты
Вылечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты страдают от мышечных, неврологических, когнитивных и эмоциональных проблем.
Вечерняя Москва 02:26
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Шоу-бизнес
Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске
Gazeta.SPb 03:02
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Продюсер подчеркнул, что российские звезды, "работают, как крепостные", в отличие от зарубежных знаменитостей, которые зарабатывают на музыкальных фестивалях и эфирах на телевидении, сообщает "Собеседник.ru".
Народные новости 02:17
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Здоровье
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова.
Forbes 02:22
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
В 2,1 млн автомобилях шведской марки могут ослабнуть тросы в креплении ремней безопасности, что приведет к снижению защитного эффекта.
Tvoe-avto.com вчера в 09:43
Футбол
Клопп считает «туннель чемпионов» от «Ман Сити» необязательным
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением по поводу «чемпионского туннеля», который игроки «Манчестер Сити» устроят для его команды перед матчем 32-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 14:22
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, стал потерпевшим по уголовному делу, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Добровинский во вторник.
Интерфакс 30 июня в 06:10
Наука
Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН
Благодаря открытию ученые смогут понять кварки, которые являются фундаментальными частицами Стандартной модели Вселенной.
Evo-rus.com 01:53
Здоровье
Лекарство от коронавируса поступило в Красноярский край
Новый препарат российского производства «Авифавир» поступил в 6 госпиталей Красноярского края.
Взгляд.Инфо 03:18
Происшествия
На бывшего вице-мэра Копейска возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
31 канал Челябинска 01:33