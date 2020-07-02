Экономика
ИзвестияОбъем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей
К концу июня к Системе быстрых платежей (СБП) подключился 71 банк, сообщили «Известиям» в Центробанке. За весь период действия системы с февраля 2019-го через нее было проведено около 19,7 млн операций почти на 167,3 млрд рублей, поделились статистикой в регуляторе.
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Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
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Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла удары по ряду провинций Йемена.
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