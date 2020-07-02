Экономика

ИзвестияИзвестияОбъем переводов через СБП превысил 160 млрд рублей

К концу июня к Системе быстрых платежей (СБП) подключился 71 банк, сообщили «Известиям» в Центробанке. За весь период действия системы с февраля 2019-го через нее было проведено около 19,7 млн операций почти на 167,3 млрд рублей, поделились статистикой в регуляторе.
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Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

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Плас29 июня в 03:09
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В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
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Ученые обнаружили схожесть типов мышления у обезьян и американцев

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Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор

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Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
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Авто

Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
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Месси забил 700-й гол за карьеру

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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
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Политика

Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости 21:00
Игры

Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection

В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
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Медведь напал на рыбака на Камчатке

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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
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Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

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Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
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Общество

Большинство россиян проголосовали за внесение поправок в Конституцию

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок.
Коммерсантъ 20:32
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Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»

Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
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Армия и оружие

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену

Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла удары по ряду провинций Йемена.
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У первых проблемы с прокладкой ГБЦ возникают на пробеге от 95 до 108 тысяч километров, а вторые держатся чуть дольше – до 145-222 тысяч километров.
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