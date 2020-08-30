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Известия
Известия

Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%

В августе общий объем переводов из Белоруссии в Россию и в обратном направлении по сравнению с июлем снизился примерно на 12%, а количество переводов — на 17% и 6% соответственно, заявили в «Юнистрим».В источнике
С чего всё началось
Известия

Не перевелись еще: количество платежей из России в Белоруссию упало на 20%

Количество переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала активных акций протеста в Минске, сократилось на 20% по сравнению с показателями до выборов. Об этом говорят данные «Юнистрим», которыми сервис поделился с «Известиями».
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне перестают отправлять деньги в Беларусь

URA.Ru17:48
Life.ru

Россияне стали меньше переводить деньги в Белоруссию после начала протестов в Минске

Life.ru20:04
Телеканал 360°

Количество платежей из России в Белоруссию уменьшилось на 20%

Телеканал 360°19:10
News.ru

Банки заявили о сокращении денежных переводов между Белоруссией и Россией

News.ru19:02
ИА Красная Весна

Объемы денежных переводов из России в Белоруссию сильно упали в августе

ИА Красная Весна00:16
РЕН ТВ

В Белоруссию стало поступать меньше денег из России

РЕН ТВ17:19
Известия

Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%

Известия17:30

Президент ФРГ рассказал об «ударе демонстрантов по нашей демократии»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA, глава ФРГ заявил о том, что состоявшийся протестный марш, закончившийся на ступенях Рейхстага, является "ударом в сердце нашей демократии".
Президент ФРГ рассказал об «ударе демонстрантов по нашей демократии»
Российская газетавчера в 07:02
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"вчера в 09:18
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новостивчера в 10:40
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