Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%
В августе общий объем переводов из Белоруссии в Россию и в обратном направлении по сравнению с июлем снизился примерно на 12%, а количество переводов — на 17% и 6% соответственно, заявили в «Юнистрим».В источнике
С чего всё началось
Не перевелись еще: количество платежей из России в Белоруссию упало на 20%
Количество переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала активных акций протеста в Минске, сократилось на 20% по сравнению с показателями до выборов. Об этом говорят данные «Юнистрим», которыми сервис поделился с «Известиями».
Известия17:01
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