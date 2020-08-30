Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%

В августе общий объем переводов из Белоруссии в Россию и в обратном направлении по сравнению с июлем снизился примерно на 12%, а количество переводов — на 17% и 6% соответственно, заявили в «Юнистрим».В источнике
С чего всё началось
Известия

Не перевелись еще: количество платежей из России в Белоруссию упало на 20%

Количество переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала активных акций протеста в Минске, сократилось на 20% по сравнению с показателями до выборов. Об этом говорят данные «Юнистрим», которыми сервис поделился с «Известиями».
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне перестают отправлять деньги в Беларусь

URA.Ru17:48
Life.ru

Россияне стали меньше переводить деньги в Белоруссию после начала протестов в Минске

Life.ru20:04
Телеканал 360°

Количество платежей из России в Белоруссию уменьшилось на 20%

Телеканал 360°19:10
News.ru

Банки заявили о сокращении денежных переводов между Белоруссией и Россией

News.ru19:02
ИА Красная Весна

Объемы денежных переводов из России в Белоруссию сильно упали в августе

ИА Красная Весна00:16
РЕН ТВ

В Белоруссию стало поступать меньше денег из России

РЕН ТВ17:19
Известия

Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%

Известия17:30

Готовящийся к отставке Абэ намерен в течение дня позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своем намерении уйти в отставку, планирует позвонить президенту России Владимиру Путину в течение дня, чтобы лично уведомить его о своем решении.
Известия22:46
5

Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ruвчера в 08:02
31

Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
1

Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Вести.Ruвчера в 10:54
4

Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.
РИА Новости23:22
2,2K