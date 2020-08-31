Экономика
ИзвестияОбъем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%
Число переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала активных акций протеста в Минске, сократилось на 20% по сравнению с первой половиной месяца.
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Происшествия
Протестующие в Минске повредили служебный автомобиль милиции
Участники несанкционированной акции повредили в Минске служебную машину милиции.
Известия 11:06
Общество
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Сухарев аргументирует свою точку зрения тем, что многие эксперты и ученые, в том числе и западные, утверждают, что заведения, которые предлагают услуги караоке, имеют очень большую вероятность распространения COVID-19.
CT news вчера в 05:25
Общество
Россиян предупредили о предстоящей суровой зиме
Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предупредила россиян, что предстоящая зима будет холодной и суровой.
Lenta.ru 19:16
Происшествия
Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана
В Дагестане женщине в рот заползла огромная змея, передает Пятый канал. Как стало известно, инцидент случился в селе Леваши.
Газета.Ru 18:18
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ
Центральный матч 6-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Зенит" приковывал внимание к себе не только яркой афишей, но и тем, как обе команды отреагировали на поражения, полученные в середине недели от "Ахмата" и "Динамо" соответственно.
Газета.Ru 15:30
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Грозный, 30 августа 2020, 20:17 — REGNUM Футболисты грозненского «Ахмата» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли московскому ЦСКА.
REGNUM 13:17
Экономика
Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Российская газета вчера в 06:31
Общество
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, впервые опубликовала фотографии без протеза.
РИА Новости 19:34
Происшествия
Полиция Парижа остановила Депардье за пьяную езду
Парижская полиция составила протокол на известного французского актера Жерара Депардье за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Вести.Ru 14:43
Экономика
Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»
Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ 17:59
Политика
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости 18:59
Футбол
Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку
RT на русском 17:53
Здоровье
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
В первую очередь Минздрав рекомендует родителям доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер.
Lenta.ru 18:45
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему нагревается смартфон
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин сказал, что существует ряд популярных причин, из-за которых смартфон может нагреваться, передает агентство "Прайм".
Газета.Ru 19:35
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл седьмой этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Коммерсантъ 11:04
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Анна Левченко поженились
Валерий Блюменкранц и Анна Левченко поженились в воскресенье в Москве, сообщает Starhit.ru.
Пятый канал 15:01
Экономика
Экономист Зельцер назвал предел падения курса рубля в сентябре
Экономист Михаил Зельцер из компании «БКС Брокер» назвал предел падения курса рубля в сентябре.
Дни24 06:09
Спорт
Noize MC выпустил трек про видеоигру League of Legends
iReactor 10:34
Политика
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой.
РБК 19:19
Экономика
ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей
В Пенсионном фонде России (ПФР) обратились к отдельным категориям российских граждан, у которых сейчас появляется право на новую единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 09:25
Авто
Мировые автопроизводители потеряли $250 млрд на фоне пандемии
По версии издания Dow Jones, в первом полугодии 2020 года мировые автопроизводители потеряли из-за последствий пандемии коронавируса порядка 250 миллиардов долларов выручки.
Letnews.ru 02:06
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном», «Тоттенхэм» обыграл «Бирмингем»
«Челси» и «Брайтон» сыграли вничью 1:1. Уже на четвертой минуте свой первый гол за лондонский клуб забил Тимо Вернер.
Советский спорт вчера в 12:37
Происшествия
В МЧС сообщили о локализации крупного пожара под Новороссийском
Возгорание сухой растительности на площади 4 га локализовано в посёлке Южная Озереевка под Новороссийском.
RT на русском 18:08
Наука
3D-модель черепа зародыша динозавра помогла обнаружить необычный факт
Ученые из Словакии провели первую 3D-реконструкцию почти не разрушенного временем черепа эмбриона крупного динозавра.
Evo-rus.com 11:04
Футбол
Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА
Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов вызвал экс-игрока сборной России Романа Широкова на поединок по правилам смешанных единоборств.
RT на русском 17:40
Игры
У новых героев в Marvel’s Avengers появятся платные боевые пропуска
Сообщается, что в Marvel’s Avengers боевой пропуск получит название «карта испытаний» героя.
Vevby.ru 15:04
Политика
Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения и призвал белорусский народ сохранить действующую власть.
Интерфакс 17:15