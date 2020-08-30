В воскресенье, 30 августа, Головин получил травму в гостевом матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Полузащитник, ранее получивший вызов в состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций, покинул поле на 15-й минуте встречи.
Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что каталонская «Барселона» рассматривала возможность подписания полузащитника Алексея Миранчука, в итоге переходящего в итальянскую «Аталанту».
Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.
Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
В семействе появился стильный кросс-универсал CC Shooting Brake, который отличается от европейской модели Arteon Shooting Brake увеличенным дорожным просветом, новым обвесом, внутренним оснащением и отсутствием выбора силового агрегата.
Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.