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Известия

Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%

Число переводов из России в Белоруссию во второй половине августа, после начала активных акций протеста в Минске, сократилось на 20% по сравнению с первой половиной месяца.В источнике
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URA.Ru

Россияне перестают отправлять деньги в Беларусь

URA.Ru17:48
РЕН ТВ

В Белоруссию стало поступать меньше денег из России

РЕН ТВ17:19
Известия

Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%

Известия17:30
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс29 августа в 14:11
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Футболист Головин пропустит матчи сборной в РФ в Лиге наций в сентябре

В воскресенье, 30 августа, Головин получил травму в гостевом матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Полузащитник, ранее получивший вызов в состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций, покинул поле на 15-й минуте встречи.
Известиявчера в 16:47

Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
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Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что каталонская «Барселона» рассматривала возможность подписания полузащитника Алексея Миранчука, в итоге переходящего в итальянскую «Аталанту».
RT на русском17:53

Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
REGNUMвчера в 10:06
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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новости29 августа в 06:50
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«Лион» победил в финале женской Лиги чемпионов пятый раз подряд

В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.
Нева Спортвчера в 16:20

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новостивчера в 08:52
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У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал

В семействе появился стильный кросс-универсал CC Shooting Brake, который отличается от европейской модели Arteon Shooting Brake увеличенным дорожным просветом, новым обвесом, внутренним оснащением и отсутствием выбора силового агрегата.
ИА Красная Веснавчера в 14:52
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Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ17:59