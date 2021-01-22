Nord Stream отмечает, что объем поставок 2020 года на 1,2% превысил аналогичный показатель 2019 года. Тогда европейским потребителям было поставлено 58,5 млрд куб. м. газа. Отметим, что всего за 9 лет по «Северному потоку» было прокачено около 382 млрд куб. м газа.

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