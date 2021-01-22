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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Объем поставок газа по «Северному потоку» в 2020 году побил рекорд

Nord Stream отмечает, что объем поставок 2020 года на 1,2% превысил аналогичный показатель 2019 года. Тогда европейским потребителям было поставлено 58,5 млрд куб. м. газа. Отметим, что всего за 9 лет по «Северному потоку» было прокачено около 382 млрд куб. м газа.В источнике
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ФАН

«Северный поток» доставил в Европу рекордные объемы газа

ФАН22 января в 11:17
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Вести.Ru22 января в 10:17
Ведомости

Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году выросли до 59,2 млрд куб. м

Ведомости22 января в 09:18
Известия

Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году превысили 59 млрд кубометров

Известия22 января в 09:27
Взгляд.ру

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Взгляд.ру22 января в 09:08
ПРАЙМ

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ПРАЙМ22 января в 08:44
ТАСС

Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году выросли до рекордных 59,2 млрд куб. м

ТАСС22 января в 08:40

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