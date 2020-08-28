Объем проблемных кредитов в РФ вырос из-за заемщика Сбербанка

Сумма выданных российским компаниям проблемных кредитов выросла за июль 2020 года на 271,5 млрд рублей, составив максимальный месячный прирост с января 2019 года, следует из статистики Центробанка РФ. Большую часть прироста обеспечил Сбербанк, на который пришлось около 90% от общей суммы.