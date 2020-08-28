Объем проблемных кредитов в РФ вырос из-за заемщика Сбербанка
Смотрите также
Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына
Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км
Сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
ФАС России обязала Apple исправить нарушения в App Store
Дима Билан экстренно госпитализирован с пневмонией
Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве
Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Дело, по которому проходит адвокат Ефремова, не прекращали
«Почте России» в Татарстане поставили партию грузовиков КамАЗ
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
ОМОН начал задерживать мужчин на площади Независимости в Минске
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Захарова ответила на призыв эстонского депутата к ЕС вмешаться в дела Белоруссии
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений
Сумма выданных российским компаниям проблемных кредитов выросла за июль 2020 года на 271,5 млрд рублей, составив максимальный месячный прирост с января 2019 года, следует из статистики Центробанка РФ. Большую часть прироста обеспечил Сбербанк, на который пришлось около 90% от общей суммы.В источнике
С чего всё началось
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
Подробнее о событии
Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах
Новая газетавчера в 08:13