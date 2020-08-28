Объем проблемных кредитов в РФ вырос из-за заемщика Сбербанка
Сумма выданных российским компаниям проблемных кредитов выросла за июль 2020 года на 271,5 млрд рублей, составив максимальный месячный прирост с января 2019 года, следует из статистики Центробанка РФ. Большую часть прироста обеспечил Сбербанк, на который пришлось около 90% от общей суммы.В источнике
С чего всё началось
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
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