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Объем проблемных кредитов в РФ вырос из-за заемщика Сбербанка

Сумма выданных российским компаниям проблемных кредитов выросла за июль 2020 года на 271,5 млрд рублей, составив максимальный месячный прирост с января 2019 года, следует из статистики Центробанка РФ. Большую часть прироста обеспечил Сбербанк, на который пришлось около 90% от общей суммы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБКвчера в 17:00
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РИА Новостивчера в 02:05
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Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

Новая газета27 августа в 08:13
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РБКвчера в 17:00
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Коммерсантъ27 августа в 12:09
ТАСС

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Газета.Ru01:18
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