Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. В целом же в кредитной организации не наблюдается ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов и увеличения просрочки.