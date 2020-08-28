Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов
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В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. В целом же в кредитной организации не наблюдается ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов и увеличения просрочки.В источнике
С чего всё началось
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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