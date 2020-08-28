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Ведомости
Ведомости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

В пресс-службе Сбербанка «Ведомостям» пояснили, что речь идет об одном клиенте, который давно не обслуживает свой кредит и является проблемным. В целом же в кредитной организации не наблюдается ухудшения платежной дисциплины корпоративных клиентов и увеличения просрочки.В источнике
С чего всё началось
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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Ведомости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный прирост проблемных кредитов

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Заемщика задержали за незаконный кредит

Коммерсантъвчера в 12:09
ТАСС

РБК: заемщик Сбербанка обеспечил в июле рекорд прироста проблемных кредитов

ТАСС01:39
РБК

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

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РИА Новости

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

РИА Новости02:05
Новая газета

Цвет комиссии — зеленый. Как Сбербанк проиграл войну с ЦБ, но отыгрался на собственных клиентах

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ПРАЙМ

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Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Весна04:57
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