Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
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Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле. Это означает дальнейшее сокращение уровня поддержки рубля.В источнике
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