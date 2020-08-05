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Российская газета
Российская газета

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле. Это означает дальнейшее сокращение уровня поддержки рубля.В источнике
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Вести.Ru

Рубль не заметил сокращения Минфином продажи валюты в 2 раза

Вести.Ruвчера в 08:10
РБК

Бюджет впервые с начала кризиса получит сверхдоход из-за цены нефти

РБКвчера в 07:39
Российская газета

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Российская газетавчера в 07:12
Lenta.ru

Россия потеряла миллиарды рублей из-за дешевой нефти

Lenta.ruвчера в 07:27
Фонтанка.Ру

Рубль теряет поддержку из бюджета и ускоряет падение

Фонтанка.Рувчера в 06:05
ТАСС

Россия в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

ТАССвчера в 05:27
Интерфакс

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Интерфаксвчера в 05:25

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
10

Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец17:02
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Boeing грозит штраф в $1,25 млн

Федеральное авиационное управление (FAA) США предлагает оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн за предполагаемые нарушения на заводе в Южной Каролине, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru18:05

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВвчера в 08:33
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Власти США собирают данные о мощном взрыве в Бейруте

В среду на ежегодном форуме по безопасности, который был организован Аспенским институтом, руководитель военного ведомства Соединенных Штатов Марк Эспер заявил, что Вашингтон собирает данные о взрыве в столице Ливана и готов оказать Бейруту содействие.
RuNews24.ru18:00

Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения, — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
News.ruвчера в 10:48
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