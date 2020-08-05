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Объем продаж валюты из ФНБ в августе снизят до 3 миллиардов рублей

Согласно прогнозу ведомства, в августе федеральный бюджет получит дополнительные доходы от продажи нефти и газа на сумму 27,5 миллиарда рублей. Эта сумма будет скорректирована на недополученные бюджетом в июле нефтегазовые доходы в объеме 92,5 миллиарда рублей.В источнике
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Forbes

Минфин получит дополнительные нефтегазовые доходы впервые с начала кризиса

Forbesвчера в 09:11
Финмаркет

Минфин РФ почти 2 раза снизит продажу валюты с 7 августа по 4 сентября

Финмаркетвчера в 05:15
Lenta.ru

Россия потеряла миллиарды рублей из-за дешевой нефти

Lenta.ruвчера в 07:27
ТАСС

Россия в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

ТАССвчера в 05:27
Интерфакс

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Интерфаксвчера в 05:25
РБК

Бюджет впервые с начала кризиса получит сверхдоход из-за цены нефти

РБКвчера в 07:39
ПРАЙМ

Минфин с 7 августа по 4 сентября продаст валюту на 64,9 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 05:07
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Источник, близкий к ЧВК, раскрыл маршрут задержанных в Минске россиян

Источник добавил, что россияне не располагали информацией, в каком именно ливийском порту они будут выполнять задание: о задачах, поставленных перед сотрудниками «МАР», те узнают уже по прибытии в нужную страну.
Ридус05:49

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВвчера в 08:33
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура.
РИА Новости03:49
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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