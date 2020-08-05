Объем продаж валюты из ФНБ в августе снизят до 3 миллиардов рублей
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Согласно прогнозу ведомства, в августе федеральный бюджет получит дополнительные доходы от продажи нефти и газа на сумму 27,5 миллиарда рублей. Эта сумма будет скорректирована на недополученные бюджетом в июле нефтегазовые доходы в объеме 92,5 миллиарда рублей.В источнике
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