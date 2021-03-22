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Максимально возможный объем производства сжиженного природного газа в России к 2035 году с учетом потенциальных проектов может достигнуть 270 млн тонн в год. Это следует из программы развития СПГ до 2035 года.

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С чего всё началось Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), заявил 22 марта премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, говорится в сообщении на сайте кабмина. Известия вчера в 05:27