с чего всё началось

Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За первое полугодие 2020 года показатель снизился на 4,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске Теракт планировалось должен был произойти в месте массового скопления людей, террорист хотел использовать зажигательные устройства, отмечают в ФСБ. 336

Экономика Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет Индекс потребительского доверия в России за второй квартал по сравнению с первым снизился на четыре пункта — до 62 пунктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen.

Общество Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке. 281

Политика Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. 129

Единоборства Россиянка из MMA восхитила подписчиков откровенным снимком в кровати Российская девушка-боец MMA Александра Албу опубликовала на своей странице в Instagram весьма откровенное фото.

Футбол Депутаты Госдумы попросят РФС и Минспорт оставить «Оренбург» в РПЛ Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он вместе с другими депутатами направит письма министру спорта и президентам РФС и РПЛ с просьбой оставить "Оренбург" в премьер-лиге на следующий сезон.

Происшествия СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. 2,1K

Общество Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги. 83

Космос Прогресс в сфере исследования астероидов Недавние миссии НАСА по исследованию астероидов собрали важные и изучили данные об эволюции нашей Солнечной системы, формировании планет и о том, как могла возникнуть жизнь на Земле.