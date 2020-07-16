Экономика
ТАССОбъем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За первое полугодие 2020 года показатель снизился на 4,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
В четверг Росстат сообщил, что в июне промышленное производство снизилось в годовом выражении на 9,4%, фактически повторив майский спад на 9,6%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления спада до 7,9% из-за снятия карантина.Коммерсантъвчера в 16:22
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Росстат по итогам бескарантинного июня зафиксировал рецессию в промышленности
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