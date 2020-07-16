Экономика

REGNUMREGNUMРосстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
В четверг Росстат сообщил
, что в июне промышленное производство снизилось в годовом выражении на 9,4%, фактически повторив майский спад на 9,6%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления спада до 7,9% из-за снятия карантина.
Коммерсантъвчера в 16:22

Подробнее о событии

Индексы промпроизводства Петербурга и Ленобласти продолжили падение

REGNUMвчера в 14:36

Росстат по итогам бескарантинного июня зафиксировал рецессию в промышленности

Коммерсантъвчера в 16:22

Промышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%

Интерфаксвчера в 14:12

Выпуск легковых машин в России в 1-м полугодии упал на 35%, грузовиков - на 22%

Финмаркет01:25

Российская промышленность второй месяц подряд упала почти на 10%

РБКвчера в 12:16

Ситуация в промышленности РФ на фоне COVID намного лучше, чем в других странах, считает эксперт

ПРАЙМвчера в 14:45

МЭР: падение промпроизводства в РФ на пике ограничений было меньше, чем в других странах

ТАССвчера в 12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости 15 июля в 17:17
3,4K
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
5,3K
Политика

Мэр Хабаровска Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Фургала в том, что они делают это за деньги

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Сергея Фургала в том, что они делают это за деньги.
Эхо Москвы 02:02
2
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
359
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
5
Происшествия

В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве

Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
137
Наука

Человечеству спрогнозировано массовое вымирание к 2100 году

Американские ученые пришли к выводу, что к 2100 году произойдет массовое вымирание человечества.
OAnews 02:42
Политика

Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ вчера в 13:57
964
Футбол

Зинедин Зидан: Залогом успеха «Реала» стали футболисты

Советский спорт 02:40
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости 01:49
18
Общество

Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тыс. рублей.
ФАН вчера в 20:46
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
12
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
6
Кино

Кино о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке начнут снимать в августе

В основу ленты легла история амурчанки Ларисы Савицкой, которая выжила в авиакатастрофе после падения с высоты в 5200 метров.
Амур.инфо 02:27
Здоровье

В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии

Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
5
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
163
Происшествия

В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом

РИА Новости вчера в 23:33
9
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
20
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

LiveSport.ru вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Гарик Харламов показал свою новую возлюбленную

Как сообщает Live24, популярный комик, телеведущий и актер Гарик Харламов показал всем свою новую возлюбленную.
CT news 02:29
34
Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа

Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида.
НТВ вчера в 22:15
1
Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
16
Культура

Молодежный театр из Хабаровска стал одним из лучших в России

Театр «Начало» Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис» победил в отборочном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура — это мы!».
Хабаровские вести вчера в 02:40
1
Политика

Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США

Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
REGNUM вчера в 07:46
5
Наука

Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки

Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 вчера в 06:29
47
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
2K
Футбол

Вадим Евсеев: «Уфа» ничего не позволила «Динамо» создать в атаке

Не позволили сопернику ничего создать с игры. Все опасные эпизоды были со стандартов. «Динамо» ничем не запомнилось в атаке.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:02
Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
165
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
176
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное