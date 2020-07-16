с чего всё началось

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 5,3K

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Шоу-бизнес Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида. 1

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