Экономика
REGNUMРосстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
В четверг Росстат сообщил, что в июне промышленное производство снизилось в годовом выражении на 9,4%, фактически повторив майский спад на 9,6%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления спада до 7,9% из-за снятия карантина.Коммерсантъвчера в 16:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Росстат по итогам бескарантинного июня зафиксировал рецессию в промышленности
Коммерсантъвчера в 16:22
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости 15 июля в 17:17
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Политика
Мэр Хабаровска Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Фургала в том, что они делают это за деньги
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Сергея Фургала в том, что они делают это за деньги.
Эхо Москвы 02:02
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Происшествия
В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве
Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
Наука
Человечеству спрогнозировано массовое вымирание к 2100 году
Американские ученые пришли к выводу, что к 2100 году произойдет массовое вымирание человечества.
OAnews 02:42
Политика
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ вчера в 13:57
Футбол
Зинедин Зидан: Залогом успеха «Реала» стали футболисты
Советский спорт 02:40
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости 01:49
Общество
Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тыс. рублей.
ФАН вчера в 20:46
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
Кино
Кино о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке начнут снимать в августе
В основу ленты легла история амурчанки Ларисы Савицкой, которая выжила в авиакатастрофе после падения с высоты в 5200 метров.
Амур.инфо 02:27
Здоровье
В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии
Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Гарик Харламов показал свою новую возлюбленную
Как сообщает Live24, популярный комик, телеведущий и актер Гарик Харламов показал всем свою новую возлюбленную.
CT news 02:29
Шоу-бизнес
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа
Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида.
НТВ вчера в 22:15
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
Культура
Молодежный театр из Хабаровска стал одним из лучших в России
Театр «Начало» Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис» победил в отборочном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура — это мы!».
Хабаровские вести вчера в 02:40
Политика
Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США
Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
REGNUM вчера в 07:46
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 вчера в 06:29
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Футбол
Вадим Евсеев: «Уфа» ничего не позволила «Динамо» создать в атаке
Не позволили сопернику ничего создать с игры. Все опасные эпизоды были со стандартов. «Динамо» ничем не запомнилось в атаке.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:02
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51