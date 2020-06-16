Экономика

ТАССТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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Майское сокращение промпроизводства было хуже ожиданий

Коммерсантъ16:18

Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле

Интерфакс15:04

Российская промышленность ускорила падение в мае

Forbes12:09

Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

Московский Комсомолец12:30

Росстат обнародовал статистику спада промышленного производства в России

REGNUM12:34

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

ТАСС12:06

Спад в российской промышленности ускорился почти до 10%

РБК12:01
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Экономика

Новая детская больница на Сахалине запустится не ранее 2027 года

В поправках к бюджету отражено снижение на 386 440 700 рублей по строительству детской областной больницы.
Сахалин.Инфо 18:18
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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Общество

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Футбол

Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
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Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

РИА Новости 17:49
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 14 июня в 11:24
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Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
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Политика

В России сократили сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство

"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке к закону.
РИА Новости 19:09
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Телеканал 360° 14:11
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Общество

В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
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Происшествия

Во французском Дижоне произошли беспорядки со стороны чеченской общины

Mockva.ru 10:20
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Наука

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
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Здоровье

Глава Бурятии возмутился несоблюдением масочного режима и дистанции на улицах

Социальную дистанцию необходимо соблюдать, - призывал жителей республики Глава Бурятии Алексей Цыденов.
Байкал Медиа Консалтинг 05:26
Армия и оружие

Российский БТР подорвался в Сирии

RuNews24.ru 07:50
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Вести.Ru 15:29
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
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Спорт

В рамках Steam Game Festival представили сотни демоверсий видеоигр

Белвью, США, 16 июня 2020, 22:46 — REGNUM В рамках мероприятия Steam Game Festival: Summer Edition (Летний фестиваль игр Steam) магазин Valve предлагает геймерам познакомиться с более, чем 900 демоверсиями игр.
REGNUM 15:46
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

РИАМО 12:15
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Космос

В атмосфере Марса впервые замечено странное зеленое свечение

Астрономы из Льежского университета в Бельгии обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars.
Газета.Ru 06:02
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Общество

На Камчатке еще три человека умерли от коронавируса

Три человека умерли на Камчатке за сутки от коронавирусной инфекции, общее число смертей достигло 37, передает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на министра здравоохранения края Елену Сорокину.
Камчатка-Информ 19:18
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Политика

Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 14 июня в 20:53
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Экономика

Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис

Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
РИА Новости вчера в 22:27
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование

Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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