Коронавирус

ТАССТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

Коммерсантъ13:04

В Омской области стали меньше производить прицепов, компьютеров и резиновых изделий

Вечерний Омск. Неделя08:00

Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

Московский Комсомолец12:30

Российская промышленность ускорила падение в мае

Forbes12:09

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

ТАСС12:06

Промпроизводство в России в мае сократилось почти на 10%

РБК12:01

Росстат обнародовал статистику спада промышленного производства в России

REGNUM12:34
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«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Космос

«Кирпичики жизни» появились в космосе раньше звезд

N+1 вчера в 04:49
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
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Наука

Ученые из Севастополя отправятся на поиски подводного города в Тамани

Известия вчера в 10:06
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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Космос

Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды

Российская газета вчера в 03:56
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Спорт

Легкоатлеты ждут помощи ВФЛА

Напомним, в случае, если Всероссийская федерация легкой атлетики не переведет на счет иностранной организации платеж в размере пяти миллионов долларов в течение двух недель, уже с июля все отечественные спортсмены потеряют право выступать на международных аренах на неопределенный срок.
Телеканал Санкт-Петербург 12:49
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Происшествия

Антон Шипулин вступился за екатеринбуржца Максима Шибанова

Вечерние Ведомости 04:30
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой

Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
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Гаджеты

AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
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Политика

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия 10:33
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Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Фигурное катание

Роднина прокомментировала получение Плющенко статуса тренера

Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, поскольку в сборную попала спортсменка, которую он тренирует, это стандартный процесс, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
РИА Новости 08:19
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
118
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
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Общество

В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками

В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Футбол

Далер Кузяев может перейти в «Марсель»

В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Чемпионат вчера в 14:30
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
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Технологии

Четвероногий робот Boston Dynamics поступил в свободную продажу

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