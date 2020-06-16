Коронавирус
ТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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В Омской области стали меньше производить прицепов, компьютеров и резиновых изделий
Вечерний Омск. Неделя08:00
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Политика
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Космос
«Кирпичики жизни» появились в космосе раньше звезд
N+1 вчера в 04:49
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
Наука
Ученые из Севастополя отправятся на поиски подводного города в Тамани
Известия вчера в 10:06
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Космос
Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды
Российская газета вчера в 03:56
Спорт
Легкоатлеты ждут помощи ВФЛА
Напомним, в случае, если Всероссийская федерация легкой атлетики не переведет на счет иностранной организации платеж в размере пяти миллионов долларов в течение двух недель, уже с июля все отечественные спортсмены потеряют право выступать на международных аренах на неопределенный срок.
Телеканал Санкт-Петербург 12:49
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Происшествия
Антон Шипулин вступился за екатеринбуржца Максима Шибанова
Вечерние Ведомости 04:30
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес
Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой
Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
Слово и Дело 03:18
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Политика
Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Фигурное катание
Роднина прокомментировала получение Плющенко статуса тренера
Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, поскольку в сборную попала спортсменка, которую он тренирует, это стандартный процесс, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
РИА Новости 08:19
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
Общество
В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками
В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Футбол
Далер Кузяев может перейти в «Марсель»
В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Чемпионат вчера в 14:30
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51