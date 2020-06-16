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ТАССТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

Коммерсантъ13:04

Росстат обнародовал статистику спада промышленного производства в России

REGNUM12:34

Российская промышленность ускорила падение в мае

Forbes12:09

Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

Московский Комсомолец12:30

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

ТАСС12:06

Промпроизводство в России в мае сократилось почти на 10%

РБК12:01

В Омской области стали меньше производить прицепов, компьютеров и резиновых изделий

Вечерний Омск. Неделя08:00
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Политика

Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
Национальная служба новостей вчера в 09:40
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
1,4K
Общество

Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении

Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова.
Известия вчера в 08:14
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Энергетика

Нефть поднялась выше $41 за баррель

Лондон, 16 июня 2020, 17:54 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили рост в ходе торгов 16 июня, нефть Brent уже поднялась сильно выше $41 за баррель.
REGNUM 10:54
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Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Политика

Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции Царукяна

Национальное собрание Армении на заседании во вторник выдало разрешение правоохранительным органам арестовать лидера фракции "Процветающая Армения" и бизнесмена Гагика Царукяна, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.
ТАСС 10:21
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
2,2K
Армия и оружие

СБУ заподозрила командира военного корабля в сотрудничестве с Россией

Военная контрразведка СБУ утверждает, что предотвратила утечку секретной информации к российским спецслужбам – якобы командир одного из кораблей ВМС Украины, капитан 2 ранга во время нахождения в Крыму начал сотрудничество с Россией.
Взгляд.ру 13:11
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,4K
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
3K
Происшествия

В Красноярске задержали бабушку, избившую в лифте внучку

Сотрудники Следственного комитета Красноярска задержали 53-летнюю женщину, которая ранее избила шестилетнюю внучку в лифте в одном из домов на улице Вильского.
Pravda.Ru 06:23
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Наука

Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу

По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, пищи.
Evo-rus.com 08:56
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Происшествия

Представитель чеченской диаспоры сравнил события в Дижоне и отпор народа России

Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, сравнил ситуацию во французском Дижоне с отпором чеченцев России.
Lenta.ru 11:10
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 15,94% «Детского мира»

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
ТАСС 12:08
Общество

Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
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Транспорт

В Москве ради эксперимента снизят стоимость проезда в метро

На одной из линий будет снижена стоимость проезда, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.
Ведомости 07:42
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Экономика

Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии

"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
Интерфакс 06:08
Политика

Трамп подписал указ о реформе американской полиции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 13:00
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Религия

Монастырь «экс-духовника Поклонской» патрулируют казаки

В Свердловской области около Среднеуральского женского монастыря дежурят казаки. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 13:02
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Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ вчера в 20:19
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Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
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Футбол

Воронин призвал болельщиков и журналистов оставить Кокорина в покое

Экс-нападающий «Динамо» Андрей Воронин призвал болельщиков и журналистов оставить в покое форварда «Сочи» Александра Кокорина за его тюремное прошлое.
Metaratings 12:42
Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Известия 06:47
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
RT на русском 09:18
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Гаджеты

HTC представила сразу два новых среднебюджетных смартфона

HTC U20 5G уже имеет процессор Snapdragon 765G, благодаря которому смартфон стал первым в линейке компании, получившим поддержку работы в сетях пятого поколения.
Astera 09:50
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Футбол

Андрей Панюков: я бы сажал в камеры за несоблюдение самоизоляции

Нападающий «Урала» Андрей Панюков выразил мнение, что властям нужно ужесточить меры за несоблюдение самоизоляции.
Чемпионат 12:55
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