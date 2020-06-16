Экономика

ТАССТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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Промпроизводство в России в мае упало на 9,6%

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Интерфакс15:04

Росстат обнародовал статистику спада промышленного производства в России

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Майское сокращение промпроизводства было хуже ожиданий

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Forbes12:09

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

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В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
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Общество

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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
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Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

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Авто

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Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
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Новая техника прослушивания была разработана

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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Lexus, в основу модели IS четвертого поколения легла глубоко модернизированная платформа седана прошлой генерации – она стала более жесткой и легкой, а в сборке кузова теперь применяются новые технологии сварки и дополнительные усилители.
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля.
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