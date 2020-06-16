Экономика
ТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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Игры
«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня
На GOG раздают «Ведьмак 3: Дикая Охота» всем, у кого есть цифровая или дисковая версии на ПК (в Steam, EGS или GOG) или на консолях PS4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 10:59
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
RT на русском 09:32
Происшествия
Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку
В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Ираке
По сообщениям министерства национальной обороны Турции, Анкара начала на севере Ирака новую операцию под названием Pence-Kartal против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Expert.ru вчера в 02:59
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Киберспорт
Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter
3DNews 07:51
Хоккей
Роман Ротенберг: «Мы записываем тренировки всех тренеров КХЛ, интересно собирать лучший опыт»
Ротенберг отметил, что все лучшие современные методики – это повторение опыта легендарных советских тренеров.
Спорт БИЗНЕС Online 13:30
Общество
ЦИК разъяснил порядок голосования для болеющих граждан
Для болеющих граждан будет предусмотрено отдельное помещение, в котором они смогут оформить заявление для голосования вне участка, после чего им принесут урну для «бесконтактного» голосования.
Коммерсантъ 10:13
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Путешествия
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 07:13
Футбол
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии
RT на русском 16:25
Армия и оружие
Эстония обеспокоилась решением США вывести войска из Германии
Ранее немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.
Взгляд.ру 12:50
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Происшествия
Экс-мэра города Кимры приговорили к десяти годам колонии за взятку
RT на русском 15:58
Наука
Ученые из Севастополя отправятся на поиски подводного города в Тамани
Известия вчера в 10:06
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Происшествия
В МВД назвали причину перестрелки в Назрани
В МВД сообщили, что перестрелка в Ингушетии, в результате которой погибли четыре человека, произошла из-за имущественного конфликта между родственниками.
RT на русском 11:05