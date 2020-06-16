Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

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