Коронавирус
ТАССОбъем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. За январь - май показатель снизился на 2,4%. Наибольший спад показал сырьевой сектор.
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В Омской области стали меньше производить прицепов, компьютеров и резиновых изделий
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
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Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
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Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
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СМИ сообщили о захвате монастыря на Урале «духовником Поклонской»
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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
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