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ТАСС
ТАСС

Объем просроченных долгов по кредитным картам россиян в 2020 году вырос на 20%

Незначительный рост доли просроченной задолженности относителен и объясняется снижением темпа роста портфеля задолженности по кредитным картам по сравнению с 2019 годом, а также ужесточение кредитной политики банков по данному направлению, пояснил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.В источнике
ФАН
Экономика сегодня
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ТАСС

Объем просроченных долгов по кредитным картам россиян в 2020 году вырос на 20%

Объем просроченных более чем на 90 дней долгов по кредитным картам россиян за 2020 год вырос на 20% - до 151,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".
ТАСС19:03
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Экономика сегодня

Рост долгов по «карточным» кредитам зафиксировали в России

Экономика сегодня02:33
ФАН

Объем просроченной задолженности россиян по кредитным картам увеличился на 20%

ФАН02:31
ИА Красная Весна

Российские банки снизили лимиты по кредитным картам в декабре

ИА Красная Весна23:53
Online47.ru

Аналитики сообщили о росте объема просроченных долгов по кредитным картам в 2020 году

Online47.ru19:58
Коммерсантъ

Объем просроченных долгов россиян по кредитным картам вырос на 20%

Коммерсантъ19:54
ТАСС

Эксперты: банки сократили лимиты по кредитным картам почти на четверть в декабре

ТАСС19:07

Росздравнадзор напомнил о незаконности требования платы за вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, а медучреждения, проводящие вакцинацию, не имеют права требовать деньги за препарат, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Коммерсантъ23:33

Российским пенсионерам 5 лет не доплачивали деньги

Т. е. каждый месяц в течение 5 лет пенсионерам недоплачивали 1 тыс. 100 руб. Депутатом также было отмечено, что в России живет примерно 9 миллионов работающих пенсионеров, именно поэтому можно наблюдать такие большие цифры по общей недоплате.
FBM.ruвчера в 09:26