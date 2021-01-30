Объем просроченных долгов по кредитным картам россиян в 2020 году вырос на 20%
Незначительный рост доли просроченной задолженности относителен и объясняется снижением темпа роста портфеля задолженности по кредитным картам по сравнению с 2019 годом, а также ужесточение кредитной политики банков по данному направлению, пояснил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.В источнике
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Объем просроченных долгов по кредитным картам россиян в 2020 году вырос на 20%
Объем просроченных более чем на 90 дней долгов по кредитным картам россиян за 2020 год вырос на 20% - до 151,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".
ТАСС19:03
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