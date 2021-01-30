Российским пенсионерам 5 лет не доплачивали деньги

Т. е. каждый месяц в течение 5 лет пенсионерам недоплачивали 1 тыс. 100 руб. Депутатом также было отмечено, что в России живет примерно 9 миллионов работающих пенсионеров, именно поэтому можно наблюдать такие большие цифры по общей недоплате.