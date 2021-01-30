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Коммерсантъ

Объем просроченных долгов россиян по кредитным картам вырос на 20%

Общий объем задолженностей по кредитным картам в 2020 году вырос на 9%, до 957,1 млрд руб. "Темп роста просрочки превысил темпы роста портфеля, что может свидетельствовать о существовании тенденции к ухудшению качества карточных кредитов", — сообщил старший директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Валерий Пивень ТАСС.В источнике
ФАН
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Газета.Ru
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ТАСС

Объем просроченных долгов по кредитным картам россиян в 2020 году вырос на 20%

Объем просроченных более чем на 90 дней долгов по кредитным картам россиян за 2020 год вырос на 20% - до 151,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".
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Рост долгов по «карточным» кредитам зафиксировали в России

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