Общий объем задолженностей по кредитным картам в 2020 году вырос на 9%, до 957,1 млрд руб. "Темп роста просрочки превысил темпы роста портфеля, что может свидетельствовать о существовании тенденции к ухудшению качества карточных кредитов", — сообщил старший директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Валерий Пивень ТАСС.

С чего всё началось Объем просроченных долгов по кредитным картам россиян в 2020 году вырос на 20% Объем просроченных более чем на 90 дней долгов по кредитным картам россиян за 2020 год вырос на 20% - до 151,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс". ТАСС 19:03