Экономика
ВедомостиПросроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%
Очевидно, начал более явно сказываться фактор снижения доходов из-за ограничительных мер. По данным ЦБ, розничное кредитование за май выросло на 0,2% против падения на 0,7% в апреле. Для сравнения: в апреле объем просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).
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В России рекордно выросла просроченная задолженность по кредитам у граждан
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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес избежал травмы и вместе с командой готовится к матчу 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
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