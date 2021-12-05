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Объем прямых инвестиций австрийских компаний в Москве вырос более чем на $200 млн за год

Отмечается, что австрийские компании ведут на территории Москвы коммерческую и инвестиционную деятельность.
ТАСС
Свои представительства в российской столице имеют один из крупнейших строительных концернов Европы STRABAG SE и фармацевтический холдинг EVER Pharma.
Финмаркет
Также в городе работают торговые компании BENE AG, BAVARIA Privatstiftung, Zumtobel Group AG, поставщики интеллектуальных транспортных систем Kapsch TrafficCom и медицинских изделий Askin & Co. GmbH.
Финмаркет
Добавляется, что на сегодняшний день на Москву приходится около 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины иностранных инвестиций.
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