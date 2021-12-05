ТАССОбъем прямых инвестиций австрийских компаний в Москве вырос более чем на $200 млн за годОтмечается, что австрийские компании ведут на территории Москвы коммерческую и инвестиционную деятельность.ТАСССвои представительства в российской столице имеют один из крупнейших строительных концернов Европы STRABAG SE и фармацевтический холдинг EVER Pharma.ФинмаркетТакже в городе работают торговые компании BENE AG, BAVARIA Privatstiftung, Zumtobel Group AG, поставщики интеллектуальных транспортных систем Kapsch TrafficCom и медицинских изделий Askin & Co. GmbH.ФинмаркетДобавляется, что на сегодняшний день на Москву приходится около 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины иностранных инвестиций.РИА НовостиЧитать далееСвернутьОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства МосквыФАНRB.RUВечерняя МоскваНациональная служба новостейСекрет фирмыПодробнее о событииАвстрийский бизнес увеличил инвестиции в экономику Москвы на 200 млн долларовФАН05:10Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларовРИА Новости02:00Инвесторы из Австрии вложили в экономику Москвы 3,4 млрд долларов – заммэра ЕфимовExpert.ru01:27Заммэра Ефимов: Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы $3,4 млрдНациональная служба новостей01:51Австрийский бизнес инвестировал 3,4 миллиарда долларов в экономику МосквыВечерняя Москва01:39Объем прямых инвестиций австрийских компаний в Москве вырос более чем на $200 млн за годТАСС01:57Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларовОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02Показать ещёОценить20Поделиться