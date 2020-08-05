Экономика
РБКОбъем рефинансирования ипотеки в России вырос в четыре раза
Объем рефинансирования ипотеки в России в первом полугодии 2020 года составил 246 млрд руб. Это почти в четыре раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.
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В I полугодии вырос объем рефинансировании ипотек. Число сделок с жильем упало на 65%
Финансовая газета04:32
В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей
Ingraficon.ruвчера в 05:12
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США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг
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Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
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