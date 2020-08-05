Объем рефинансирования ипотеки в России в первом полугодии 2020 года составил 246 млрд руб. Это почти в четыре раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Объем рефинансирования ипотеки в России вырос в четыре раза

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