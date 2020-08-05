Экономика
РБКОбъем рефинансирования ипотеки в России вырос в четыре раза
Объем рефинансирования ипотеки в России в первом полугодии 2020 года составил 246 млрд руб. Это почти в четыре раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.
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В I полугодии вырос объем рефинансировании ипотек. Число сделок с жильем упало на 65%
Финансовая газета04:32
В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей
Ingraficon.ruвчера в 05:12
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Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП.
Коммерсантъ 05:06
Космос
Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей
Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ вчера в 18:03
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика
В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Экономика
Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из России с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — указано в сообщении КПМГ.
РБК 06:32
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
Общество
Владелец «Пятерочки» переведет половину сотрудников на удаленный режим
На удаленный и комбинированный режимы работы будут переведены 60% сотрудников X5 Retail Group.
Моллы.Ru 03:03
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Москва, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом.
REGNUM 06:30
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Культура
В Прикамье снимают фильм о вернувшихся домой пермяках
Рифей-Пермь 01:27
Армия и оружие
Псковское соединение ВДВ возглавил полковник Сергей Чубарыкин
Псков, 5 августа 2020, 05:30 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира — полковника Сергея Чубарыкина.
REGNUM вчера в 22:30
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Армия и оружие
В России началось серийное производство пистолетов «Удав»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
Газета.Ru 04:58
Политика
В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия вчера в 19:39
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили 03 августа в 03:06
Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Армия и оружие
США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB
Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.
Газета.Ru 06:14