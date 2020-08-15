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Невские Новости
Невские Новости

Объем резервного фонда России увеличили на 1,8 трлн рублей

Изменения в показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год внесут по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Как сообщает сайт правовой информации в распоряжении, объем резервного фонда правительства России увеличат на 1,8 трлн рублей.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАССвчера в 06:26
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфаксвчера в 05:41
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 06:17
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьградвчера в 06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известиявчера в 05:53
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 06:22

Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением Председателя Правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — говорится в сообщении.
Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса
REGNUM04:27
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новости08:10
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