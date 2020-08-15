Объем резервного фонда России увеличили на 1,8 трлн рублей

Изменения в показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год внесут по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Как сообщает сайт правовой информации в распоряжении, объем резервного фонда правительства России увеличат на 1,8 трлн рублей.