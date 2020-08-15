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Невские Новости
Невские Новости

Объем резервного фонда России увеличили на 1,8 трлн рублей

Изменения в показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год внесут по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Как сообщает сайт правовой информации в распоряжении, объем резервного фонда правительства России увеличат на 1,8 трлн рублей.В источнике
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ТАСС

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

ТАССвчера в 06:26
Коммерсантъ

Правительство увеличит Резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 06:22
Интерфакс

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Интерфаксвчера в 05:41
Газета.Ru

Правительство России повысит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 06:13
Царьград

Россия увеличила Резервный фонд почти на 2 трлн рублей

Царьградвчера в 06:11
Известия

Правительство РФ увеличивает резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Известиявчера в 05:53
ПРАЙМ

Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 06:17

В Москве задержали мужчину, жестко избившего годовалого ребенка

Следователи задержали жителя Москвы, который избил годовалую дочь сожительницы, дело возбуждено по статье "покушение на убийство малолетнего", сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости08:01
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru06:43
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В ЛНР призвали Зеленского наказать виновных в гибели ополченца

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского привлечь к ответственности украинских военнослужащих, виновных в гибели от снайперского огня ополченца ЛНР.
RT на русском05:54
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
ТАСС04:00
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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