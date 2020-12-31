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Объем российского рынка кинопроката сократился почти на 60% в 2020 году

Сокращение объема российского рынка кинопроката в 2020 г. составило 58,8% по кассовым сборам, сообщила пресс-служба Фонда кино.В источнике
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REGNUM

Сборы в российских кинотеатрах в 2020 году упали на 58%

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Объем российского рынка кинопроката сократился почти на 60% в 2020 году

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Кассовые сборы российских кинотеатров резко сократились в 2020 году

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Кассовые сборы российских кинотеатров в 2020 году сократились почти на 60%

Эхо Москвывчера в 04:03
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Фонд кино отчитался о сокращении объёма рынка кинопроката в России

Говорит Москвавчера в 00:46
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Сокращение кинорынка в России составило 58,8% по сравнению с 2019 годом

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Объем рынка кинопроката в России в 2020 году сократился на 58,8%

ТАССвчера в 18:33