Транзит российского газа в ЕС через Украину за год упал на 38%

Транзит газа из России в Европу через Украину в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше, чем в 2019 году, сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».