ВедомостиОбъем российского рынка кинопроката сократился почти на 60% в 2020 годуСокращение объема российского рынка кинопроката в 2020 г. составило 58,8% по кассовым сборам, сообщила пресс-служба Фонда кино.В источникеГТРК ЧувашияНакануне.RuПРАЙМРадио SputnikЭкономика сегодняИзвестияNews.ruФАНЦентральная Служба НовостейExpert.ruАргументы и ФактыКультуроманияИА Красная ВеснаRuNews24.ruSM NewsSibnet НовостиПодробнее о событииСборы в российских кинотеатрах в 2020 году упали на 58%REGNUMвчера в 04:02Объем российского рынка кинопроката сократился почти на 60% в 2020 годуВедомостивчера в 02:21Кассовые сборы российских кинотеатров резко сократились в 2020 годуПРАЙМвчера в 00:56Кассовые сборы российских кинотеатров в 2020 году сократились почти на 60%Эхо Москвывчера в 04:03Фонд кино отчитался о сокращении объёма рынка кинопроката в РоссииГоворит Москвавчера в 00:46Сокращение кинорынка в России составило 58,8% по сравнению с 2019 годомИзвестиявчера в 21:52Объем рынка кинопроката в России в 2020 году сократился на 58,8%ТАССвчера в 18:33Показать ещёОценить82КомментироватьПоделиться